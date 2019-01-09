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Yozgat'ta 365 köy yolu ulaşıma kapandı

Yozgat'ta yoğun kar nedeniyle 365 köyle ulaşım sağlanamıyor.

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İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, etkili kar nedeniyle merkezde 50, ilçelerden Akdağmadeni'nde 78, Boğazlıyan'da 2, Çayıralan'da 20, Çandır'da 5, Çekerek'te 30, Aydıncık'ta 15, Saraykent'te 10, Kadışehri'nde 15, Sarıkaya'da 25, Sorgun'da 65, Şefaatli'de 30 ve Yerköy'de 20 olmak üzere 365 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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