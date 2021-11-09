İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Kasım 2021 Salı / 4 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,7228
  • EURO
    11,2692
  • ALTIN
    569.599
  • BIST100
    1615.64
Güncel

Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA9 Kasım 2021 Salı 18:00 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 18:00
ABONE OL

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma kapsamında operasyon düzenlendi.

Sorgun ilçesinde 5 adrese düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.

Evlerde yapılan aramada şüphelilere ait cep telefonları ve sim kartı, veri depolama özelliğine sahip hafıza kartı, ruhsatsız tabanca ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.