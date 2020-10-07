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Yozgat'ta 2 yük treni çarpıştı!

Yozgat'ta iki yük treni çarpıştı, kaza nedeniyle olay yerine sağlık, jandarma itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Trenlerde sıkışan iki makinist kurtarılmaya çalışıyor.

07 Ekim 2020 Çarşamba 16:27 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 16:32
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