  • YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan için önemli karar
Güncel

YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan için önemli karar

Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırı gerçekleştirdiği, kullanımda olmayan eski gümrük sahası, Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Faruk Gezen Hudut Karakol Komutanlığı sınırları içerisine alındı.

AA1 Şubat 2026 Pazar 13:31 - Güncelleme:
YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan için önemli karar
Nusaybin-Kamışlı sınır hattında 20 Ocak'ta terör örgütü YPG yandaşları, kullanımda olmayan eski gümrük sahasındaki Türk bayrağına saldırı gerçekleştirmişti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, saldırının yaşandığı gümrük sahası, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgeye en yakın hudut birliği olan, Mardin'in Nusaybin ilçesinde konuşlu Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Faruk Gezen Hudut Karakol Komutanlığı sınırları içerisine alındı.

Suriye'nin Kamışlı kentinin Türkiye'ye en yakın noktası olan alana, gerekli önlemlerin alınmasının ardından, 30 metre uzunluğunda bir bayrak direği yerleştirildi ve dev Türk bayrağı göndere çekildi.

