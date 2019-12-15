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YPG/PKK’dan kara propaganda

Suriye’deki YPG/PKK’lı teröristlerin Barış Pınarı Harekatı’na karşı Kamışlı’da tuzakladıkları patlayıcıları, Türk askerlerinin yerleştirdiğini ileri sürdüğü ortaya çıktı.

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Terör örgütü YPG/PKK’nın Suriye’nin Kamışlı Bölgesi’nde tuzakladıkları el yapımı patlayıcıları (EYP) temizleyerek, bunları Türk askerlerinin yerleştirdiği yalanıyla kara propaganda yürüttüğü ortaya çıktı. Suriye barınma alanlarından kaçarak teslim olan YPG/PKK’lı teröristler S.T. ve H.Ş, ifadelerinde, Kamışlı’nın en kalabalık sokak ve caddelerine örgüt tarafından EYP düzenekleri konulduğunu, bunların daha sonra göstermelik olarak imha edildiğini anlattı. YPG/ PKK’lıların el yapımı patlayıcıları tespit ve imha ettiğine ilişkin görüntülerinin örgüte yakın medya organlarında ve sosyal medyada paylaşıldığını belirten S.T. ve H.Ş. bölge halkına söz konusu EYP’lerin Türk askerleri ve istihbarat birimleri tarafından yerleştirildiğinin söylendiğini, bu sayede halkın Türkiye’ye karşı kışkırtılmak istendiğini dile getirdi. Örgütün, yürüttüğü kara propaganda ile Kamışlı’da yaşayan Suriyelileri Barış Pınarı Harekatı’na ve Türkiye’ye karşı gösteri yapmaya zorladığı da öğrenildi.

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