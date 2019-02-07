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YPG/PKK'lılardan ÖSO'ya mayınlı tuzak: 3 yaralı

Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat'ta yuvalanan terör örgütü YPG/PKK, ÖSO'nun geçiş güzergahına mayın döşedi. 3 ÖSO mensubu yaralandı.

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Terör örgütü YPG/PKK'nın, Afrin'in güneydoğusunda işgal ettiği Tel Rıfat'tan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerinin geçiş güzergahına mayın tuzaklaması sonucu üç ÖSO mensubu yaralandı.
 
Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristler, Afrin'in güneyindeki Basuta köyüne mayın tuzakladı.
 
ÖSO'nun geçiş güzergahındaki köyde, mayının patlaması sonucu Hamza Tümeni'nden üç ÖSO üyesi yaralandı.
 
Terör örgütü, 28 Ocak'ta da Afrin’in güneyinde ÖSO'nun kontrolündeki Kimar köyüne ısı güdümlü füze saldırısı düzenlemiş, bir ÖSO mensubu hayatını kaybetmişti.
 
Örgütün 14 Ocak'ta Azez'e mayınlı tuzak kurması sonucu yine bir ÖSO üyesi ölmüş, iki kişi ağır yaralanmıştı.
 
PKK/YPG ŞUBAT 2016'DA İŞGAL ETMİŞTİ
 
YPG/PKK, Şubat 2016'da Afrin'den güneydoğuya doğru yayılarak Tel Rıfat'ı işgal etmişti. YPG/PKK, bu yolla Fırat Nehri'nin doğusunda işgal ettiği topraklar ile batısında bulunan Afrin'i karadan birleştirmek için arada kalan bölgeleri ele geçirmeyi amaçlamıştı. Örgüt, böylece Suriye-Türkiye sınırı boyunca kesintisiz hakimiyet kuşağı oluşturacaktı.
 
Ancak Tel Rıfat ve Münbiç arasındaki Bab ilçesi, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bulunuyor. Bu nedenle terör örgütü Tel Rıfat-Münbiç bağlantısını sağlayamıyor.
 
Tel Rıfat ve çevresinde yaşayan 250 bin sivil, YPG/PKK işgalinin ardından göç etmek zorunda kaldıkları Fırat Kalkanı bölgesine komşu, muhaliflerin kontrolündeki Azez'de barınıyor.
 
TSK, aralıklarla örgütün Tel Rıfat'taki tacizlerine karşılık vermek için mevzilerine obüs atışları yapıyor. Son olarak geçen pazar, Tel Rıfat ilçesinin Şeyh İsa beldesindeki teröristlere 10 obüs atışı yapılmıştı. Kaynak : AA

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