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Güncel

YSK Başkanı Ahmet Yener: İlan edilen yerlerde 2 Haziran'da seçim yenilecek

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 'İlan edilen yerlerde 2 Haziran'da seçim yenilecek' dedi.

6 Mayıs 2024 Pazartesi 15:28 - Güncelleme:
YSK Başkanı Ahmet Yener: İlan edilen yerlerde 2 Haziran'da seçim yenilecek
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Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı.

Yener'in açıklamalarından satır başları;

* Seçim süreci içerisinde tüm veriler siyasi partilerimizle paylaşılmıştır. Kesin seçim sonuçlarının ilanıyla birlikte tutanaklar internet sitemizde ıslak imzalı olarak tüm vatandaşlarımızın erişimine açılacaktır.

* 31 Mart Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde katılım oranı %78.12 olarak gerçekleşti.

* 2 Haziran'da Aksaray Güzelyurt, Kayseri Pınarbaşı, Şanlıurfa Hilvan, Sivas Yıldızeli ve Güneykaya ilçelerinde seçimler yenilenecek.

* 30 büyükşehirde AK Parti 12, YRP 1, DEM 3, CHP 14 büyükşehir belediye başkanlığı kazanmıştır.

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