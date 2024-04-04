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YSK Başkanı Ahmet Yener'den Van'daki seçime ilişkin açıklama

Van Büyükşehir Belediyesi seçimine ilişkin de konuşan Yüksek Seçim Kurulu(YSK) Başkanı Ahmet Yener, “Van ile ilgili verilen karar bugün yazılacak.” dedi.

AA4 Nisan 2024 Perşembe 09:39 - Güncelleme:
YSK Başkanı Ahmet Yener'den Van'daki seçime ilişkin açıklama
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının DEM Parti'li Abdullah Zeydan'a verilmesine yönelik kararının gerekçesini bugün yazacak.

YSK Başkanı Ahmet Yener, Kurula girişi sırasında gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine, dün aldıkları karara ilişkin gerekçeyi bugün yazacaklarını bildirdi.

DÜN YSK TARAFINDAN KABUL EDİLDİ

Van İl Seçim Kurulu Başkanlığı, itiraz üzerine, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı için en çok oyu alan Abdullah Zeydan'ın "seçilme yeterliliği olmadığı" gerekçesiyle "seçilmemiş sayılmasına" ve sonraki en çok oy alan adaya mazbatanın teslim edilmesine oy çokluğuyla karar vermişti.

DEM Parti'nin bu karara karşı itirazı dün YSK tarafından kabul edilmiş ve mazbatanın Zeydan'a verilmesi kararlaştırılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Van'da seçimden birinci çıkan DEM Parti'nin adayı Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmadığına hükmedilmişti.

DEM Parti'nin itirazını görüşen Yüksek Seçim Kurulu, itirazı oy çokluğuyla kabul edip, İl Seçim Kurulu tarafından verilen kararı kaldırmıştı.

YSK, mazbatanın Zeydan'a verilemesine karar vermişti.

  • Van Büyükşehir Belediyesi
  • YSK Başkanı Ahmet Yener
  • Van seçim kararı

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