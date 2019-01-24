YSK CHP'li Yavaş'ın iddialarını yalanladı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın, 2014 seçimleriyle ilgili iddialarını yalanladı. YSK, 'Sonuçların değiştirildiği ve tutanakların eksik olduğuna dair algı oluşturulmaya çalışılması doğru değil' denildi.
YSK açıklamasında; "Bize tutanak eksikliğine dair tek bir itiraz gelmemiştir. Tüm sandıkların tutanağı YSK'nın sisteminde mevcut. Sonuçların değiştirildiği ve tutanakların eksik olduğuna dair algı oluşturulmaya çalışılması doğru değil" denildi.
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