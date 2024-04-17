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Güncel

YSK, CHP'nin bazı ilçelerdeki itirazlarını reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) CHP'nin Konya'nın Hadim, Adana'nın Pozantı, Ardahan'ın Çıldır ilçeleri için yaptığı itirazları reddettiğini duyurdu.

DHA17 Nisan 2024 Çarşamba 15:59 - Güncelleme:
YSK, CHP'nin bazı ilçelerdeki itirazlarını reddetti
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YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde siyasi partilerin yaptığı itirazları değerlendirmek üzere toplandı. Kurul, CHP'nin Konya'nın Hadim ilçesine ilişkin olağanüstü itiraz başvurusunu, Adana'nın Pozantı ilçesine ilişkin 'tam kanunsuzluk' gerekçeli itiraz başvurusunu ve Ardahan'ın Çıldır ilçesine ilişkin olağanüstü itiraz başvurusunu reddetti.

Hadim'de AK Parti'nin adayı Mehmet Çetiner yüzde 46,26 oy, CHP'nin adayı Mürsel Ayrancı ise yüzde 43,18 oy almıştı. Pozantı'da MHP'nin adayı Ali Avan yüzde 38,4 oy, CHP'nin adayı Şenol Eroğlu yüzde 37,61 oy almıştı. Çıldır'da ise AK Parti'nin adayı Kemal Yakup Azizoğlu yüzde 28,73, CHP'nin adayı Nurettin Aygün da yüzde 28,73 oy almıştı ancak itirazlar sonucu yapılan yeniden sayım sonrası tablo değişmeyince kura çekilmişti. Kurada AK Parti adayı Kemal Yakup Azizoğlu'nun ismi çıkmıştı.

  • Yüksek Seçim Kurulu
  • yerel seçim

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