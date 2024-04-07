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YSK kararını verdi! 4 şehirde seçimler yenilenecek

10 Nisan'da sona erecek seçim itirazları için süreç işliyor. Buna göre, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kayseri'nin Pınarbaşı, Nevşehir'in Ürgüp ve Şanlıurfa'nın Hilvan ile Siverek ilçelerinde seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

TRT Haber7 Nisan 2024 Pazar 08:53 - Güncelleme:
YSK kararını verdi! 4 şehirde seçimler yenilenecek
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Sandıktan çıkan sonuçlara yapılan itirazlar inceleniyor, partilerin başvuruları karara bağlanıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) il ve ilçelerdeki itirazları değerlendirmek üzere toplandı. Kütahya İl Seçim Kurulu'nun verildiği geçersiz oyların yeniden sayılması kararına, seçimi kazanan CHP itiraz etmişti. Yüksek Seçim Kurulu itirazı reddetti.

İTİRAZLAR KARARA BAĞLANIYOR

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde de CHP, seçimlerin yenilenmesi kararına itiraz etti. Talep YSK tarafından reddedildi. Pınarbaşı'da seçimler yeniden yapılacak.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde ise itiraz, iptal kararını getirdi. MHP seçim sonuçları için İl Seçim Kuruluna itirazda bulundu. Başvuruyu değerlendiren Kurul, seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Yerel seçimin 2 Haziran'da tekrarlanacağı belirtildi.

KIRKLARELİ'NDE BELDE SEÇİMİ YENİLENECEK

Kırklareli'nin Büyükkarıştıran beldesinde ise "Kısıtlı iki kişinin oy kullandığı" gerekçesiyle seçimin yenilenmesi için başvuru yapıldı. İl Seçim Kurulu, CHP'nin başvurusunu kabul ederek seçimin yenilenmesi yönünde karar aldı. Şanlıurfa'nın Hilvan ve Siverek ilçelerinde de seçimlerin tekrar edilmesine karar verildi.

VAN'DA KARARIN GEREKÇESİ AÇIKLANDI

YSK, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına ilişkin de gerekçeli kararını açıklandı. Kararda, "Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliğini taşıdığı anlaşılmaktadır" denildi. Seçim sonrası partilerin başvuruları aşama aşama ele alınıyor. Takvime göre, il seçim kurullarının bugün saat 17.00'ye kadar ilçe seçim kurullarının itirazlarını sonuçlandırması gerekiyor.

İTİRAZ SÜRECİ 10 NİSAN'DA SONA ERECEK

İl seçim kuruluna ve il birleştirme tutanaklarıyla ilgili YSK'ya başvuru süreci ise 10 Nisan saat 17.00'de sona erecek. 14 Nisan saat 17.00'ye kadar da olağanüstü itirazlar yapılabilecek. Kesin sonuçlar tüm itirazlar sonuca bağlandıktan sonra Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulacak.

  • Seçim İtirazları
  • Yenileme Kararı

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