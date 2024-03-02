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YSK kesin aday listelerini yarın açıklıyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan 31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri seçim takvimine göre kesin aday listeleri yarın kamuoyuyla paylaşılacak.

IHA2 Mart 2024 Cumartesi 09:58 - Güncelleme:
YSK kesin aday listelerini yarın açıklıyor
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Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin seçim takvimi işliyor. Buna göre siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyeliği seçimlerine ait aday listelerini ilçe seçim kurullarına iletti. Büyükşehirlerde ise siyasi parti il başkanlıkları, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına 20 Şubat'ta iletti. Seçim takvime göre, 3 Mart'ta kesin aday listeleri kamuoyuyla paylaşılacak. Birleşik oy pusulalarının basımı ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına da yine 3 Mart'ta başlanacak.

  • Yüksek Seçim Kurulu
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