İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mart 2024 Pazartesi / 24 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,5299
  • EURO
    34,2327
  • ALTIN
    2111.35
  • BIST100
    8955.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • YSK üyeleri Adıyaman'da çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu
Güncel

YSK üyeleri Adıyaman'da çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleri Mahmut Akgün ve İsmail Kalender, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

AA4 Mart 2024 Pazartesi 16:04 - Güncelleme:
YSK üyeleri Adıyaman'da çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu
ABONE OL

Deprem bölgesindeki ziyaret ve incelemeleri kapsamında kente gelen YSK üyelerinden Akgün ile Kalender, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nda seçim kurulu hakimleri, başsavcı ve diğer personelle bir araya geldi.

Akgün, gazetecilere, depremden etkilenen kentleri ziyaret ettiklerini söyledi.

Afetzede seçmenlerin anayasal oy verme haklarının sağlıklı bir şekilde sağlanması amacıyla yerinde incelemeler yaptıklarını aktaran Akgün, şöyle devam etti:

"Adıyaman merkezde 5 bin civarında seçmen artarak bu defa 191 bin 926 seçmen 658 sandıkta oy kullanacaktır. Deprem bölgesinde yaşayan seçmenlerin anayasal oy haklarının daha rahat kullanmaları için biz yasaların el verdiği ölçüde pozitif uygulamalar benimsedik. Bu seçim döneminde genel, milletvekili, cumhurbaşkanlığı seçiminde hem de 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler genel seçimlerinde afetzede seçmenlerimizin, seçimde mağdur olmamaları, anayasal haklarını kullanırken rahat olmaları için her türlü tedbiri aldık."

Seçmenlerin rahat ortamda oylarını kullanmaları amacıyla gerekli çalışmaları yaptıklarını bildiren Akgün, "Zaten sahayla biz sürekli iletişim içerisindeyiz. Bir de yerinde kendimiz de görmek istedik. Burada ciddi bir deprem yaşandı, okullar yıkıldı, hem de seçmenlerimizin bir kısmı başka illere gittiler. Bunların hem geri dönüşlerinde rahat bulundukları, bulunacakları yerde oy kullanmaları için kolaylaştırıcı uygulamalar getirdik." dedi.

- KONTEYNER KENTLERDEKİ TEDBİRLER

Konteyner kentlerde de alınan tedbirlerle ilgili de açıklamada bulunan Akgün, şunları kaydetti:

"Konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlarımızın daha rahat oy kullanmaları için de her türlü tedbiri aldık. Yine yıkılan okullar ve diğer tesislerde, oy kullanılan, sandık konulan yerler için de özellikle valilik diğer kamu kurumlarından destek almak suretiyle her türlü çalışmayı yaptık."

YSK üyeleri daha sonra Adıyaman Valisi Osman Varol'u ziyaret ederek kentte devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

  • YSK üyeleri
  • Adıyaman ziyareti
  • deprem etkileri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.