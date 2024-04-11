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  • YSK'da olağanüstü itiraz süreci! Bir toplantı daha yapılacak
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YSK'da olağanüstü itiraz süreci! Bir toplantı daha yapılacak

Yüksek Seçim Kurulu'na(YSK) itiraz başvurularının süresi 10 Nisan'da sona erdi. YSK söz konusu itirazları değerlendirmek için bugün toplanacak. YSK'nın olağanüstü itiraz süreci ise 14 Nisan'da bitecek.

11 Nisan 2024 Perşembe 09:31 - Güncelleme:
YSK'da olağanüstü itiraz süreci! Bir toplantı daha yapılacak
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31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarına ilişkin itiraz süreci 8 Nisan'dan bu yana devam ediyor. İl seçim kuruluna ve il birleştirme tutanaklarıyla ilgili YSK'ya başvuru süreci sona erdi. İl ve ilçe seçim kurullarına itirazları karara bağlayan Yüksek Seçim Kurulu, bugün saat 14'te bir toplantı daha yapacak. İYİ Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yaptığı itiraz değerlendirilecek. Bu itirazın yanı sıra partilerden gelen diğer itirazlar da kurulun gündeminde olacak.

OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ İÇİN SON GÜN 14 NİSAN

7 Nisan'da başlayan olağanüstü itiraz süreci ise devam ediyor. Siyasi partiler olağanüstü itiraz süreci kapsamında 14 Nisan Pazar günü saat 17'ye kadar itirazda bulunabilecek. Kesin sonuçlar, tüm itirazlar sonuca bağlandıktan sonra Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulacak.

  • YSK itiraz süresi
  • YSK toplantı tarihi
  • olağanüstü itiraz süreci

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