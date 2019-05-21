YSK'nın gerekçeli kararı bugün açıklanmayacak
YSK, gerekçeli kararla ilgili bugün de açıklama yapmayacak. Karar yarına kaldı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul seçimlerine ilişkin gerekçeli kararı bugün açıklamayacak.
Dün toplanan kurul seçimlerin yenilenmesine karşı oy kullanan 4 üyenin şerhlerini hazırlaması için gerekçeli kararın açıklamasını ertelenmişti.
Kararın yarın çıkabileceği belirtiliyor.
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