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YTB Başkanı Eren: Gönlü Türkiye ile atan topluluklar var

24 TV'ye özel açıklamalarda bulunan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, 'Türkiye'ye müzahir, gönlü Türkiye ile atan, adeta yüzünü güneşe dönmüş ayçiçekleri gibi Türkiye'yi takip eden topluluklar var.' dedi.

18 Ocak 2023 Çarşamba 20:59 - Güncelleme:
YTB Başkanı Eren: Gönlü Türkiye ile atan topluluklar var
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Abdullah Eren, İstanbul'da düzenlenecek olan Türkiye Mezunları Forumu hakkında 24 TV'ye önemli açıklamalarda bulundu.

2011 yılından itibaren 40 bine yakın öğrenciyi burslandırdıklarını söyleyen Eren, "Türkiye burslarına her sene 185 ülkeden 70 bin başvuru oluyor. Hemen hemen her ülkeden başvuru alıyor. Ciddi bir başvuru var Türkiye burslarına. Şu an hali hazırda 16 bin öğrenci Türkiye bursları kapsamında lisans, yüksek lisan, doktora eğitimlerini almakta." ifadelerini kullandı.

Eren, Türkiye Mezunları Forumu'nda 60 ülkeden 200 mezunun Türkiye'de ağırlanacağını belirtti ve forumun da 7 panelden oluşacağının altını çizdi.

Abdullah Eren, sözlerini şöyle sürdürdü:

Türkiye'ye müzahir, gönlü Türkiye ile atan, adeta yüzünü güneşe dönmüş ayçiçekleri gibi Türkiye'yi takip eden topluluklar var.
  • Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren
  • YTB Başkanı Abdullah Eren
  • Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar

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