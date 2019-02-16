İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,28
  • 5,9675
  • 224.216
  • 102.715
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

YTB New York'ta okuma evi açtı

YTB Başkanı Eren, New York'ta 'Anadolu Okuma Evleri' projesi kapsamında kurulan Mevlana Camisi'ndeki okuma evinin açılışına katıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, başkanlığın "Anadolu Okuma Evleri" projesi kapsamında New York'taki Mevlana Camisi'nde kurulan okuma evinin açılışını yaptı.
 
New York Din Hizmetleri Ataşesi Sinan Dedeler ve Long Island'daki Türk vatandaşlarıyla cuma namazı kılan Eren, daha sonra katıldığı açılışta, ABD'deki temaslarına ilişkin bilgi verdi.
 
"ANADİL NEYSE ZİHİN ONUN ÜZERİNDEN GİDİYOR"
 
Mevlana Camisi'ne destek verdiklerini bu kapsamdaki çalışmalarından birinin de çift dilli anaokulu olduğunu belirten Eren, "Biliyoruz ki yurt dışında yaşayan çocuklarımız iyi Türkçe öğrenemediği zaman İngilizce’yi veya Almanca’yı, Fransızca'yı çok iyi öğreniyorlar. Çünkü anadil neyse zihin onun üzerinden gidiyor. Sadece ilgili ülkenin dilini öğreniyor, daha sonra Türkçe’yi öğrenmekte zorluk çekiyor." diye konuştu.
 
Eren, okuma evinin "Anadolu Okuma Evi" projesi kapsamında açıldığını ifade ederek, "Eksik kitaplar da tamamlandığında burada 1001 kitap olacak. Hedefimiz, 2023’e kadar, 1001 tane böyle mütevazı okuma evi açmak." dedi.
 
YTB’nin ABD’de ve Türkler'in yoğunlukla yaşadığı diğer ülkelerde desteklerini sürdüreceğine işaret eden Eren, yurt dışındaki Türkler'in de desteklerinin önemli olduğunu belirtti.
 
Din İşleri Ateşesi Dedeler, Eren'e STK'ler adına plaket takdim etti. Daha sonra Eren vatandaşlarla öğlen yemeği yedi.

Hain FETÖ´cüler için ´saygı duruşu´ istemiş

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İDO ve BUDO sefer iptali

İDO ve BUDO sefer iptali

Trump, Türkiye Büyükelçiliği için adayını açıkladı

Trump, Türkiye Büyükelçiliği için adayını açıkladı

Bir 'oyun' ile başladı

Bir 'oyun' ile başladı

Çok yakında göklerde olacak

Çok yakında göklerde olacak

ABD'nin bahanesi kalmadı

ABD'nin bahanesi kalmadı

CHP'li Belediye Başkanı partisinden istifa etti

CHP'li Belediye Başkanı partisinden istifa etti

İran'a petrol ihracatını durdurdular

İran'a petrol ihracatını durdurdular

ABD'nin yeni Venezuela planı

ABD'nin yeni Venezuela planı
 

POPÜLER HABERLER

Hain FETÖ´cüler için ´saygı duruşu´ istemiş

Hain FETÖ´cüler için ´saygı duruşu´ istemiş

Adana'da bir taksiden 102 pompalı tüfek ve yüzlerce kurusıkı tabanca ele geçirildi

Adana'da bir taksiden 102 pompalı tüfek ve yüzlerce kurusıkı tabanca ele geçirildi

Alman hükümetinin 'F-35' kararına tepki yağdı

Alman hükümetinin 'F-35' kararına tepki yağdı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA