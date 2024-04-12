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Yüksek Seçim Kurulu, 20 ilçedeki itirazları reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 20 ilçe ve 1 beldedeki itirazları reddetti.

AA12 Nisan 2024 Cuma 18:17 - Güncelleme:
Yüksek Seçim Kurulu, 20 ilçedeki itirazları reddetti
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YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarına ilişkin, İl Seçim Kurulları kararlarına karşı yapılan itirazları görüşmeye devam ediyor.

Kurul, bu kapsamda, bugünkü toplantısında, siyasi partilerin, bazı seçim bölgelerine yönelik itirazlarını karara bağladı.

Alınan bilgiye göre, AK Parti'nin Van'ın Bahçesaray ilçesinde belediye başkanlığı seçiminde oyların yeniden sayımı, Şırnak'ın Uludere ilçesinde belediye meclisi seçiminde oyların yeniden sayımı, Şırnak'ın Silopi ve Görümlü ilçelerinde oyların yeniden sayımı ve Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde seçimin iptali talepleri reddedildi.

CHP'nin ise Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde belediye meclisi seçiminde oyların yeniden sayımı, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde oyların yeniden sayımı, Konya'nın Karapınar ilçesinde seçimin iptali, Adana'nın Kozan ilçesinde belediye başkanlığı seçiminin iptali ve Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde mazbatanın iptali talepleri kabul edilmedi.

MHP'nin de Çankırı'nın Eldivan ilçesinde belediye başkanlığı seçiminin iptali, Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde belediye başkanlığı seçiminde oyların yeniden sayımı, Çankırı'nın Orta ilçesinde il genel meclisi seçiminde mazbatanın iptali ve Adana'nın Saimbeyli ilçesinde mazbatanın iptali talebi, YSK tarafından reddedildi.

YSK, İYİ Parti'nin Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde oyların yeniden sayımı, Samsun'un Atakum ilçesinde belediye meclisi seçiminde oyların yeniden sayımı, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde il genel meclisi seçiminde oyların yeniden sayımı ve Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde il genel meclisi seçiminin iptali taleplerini de kabul etmedi.

Kurul, Yeniden Refah Partisi'nin Trabzon'un Arsin ilçesinde belediye meclisi seçiminde oyların yeniden sayımı, Erzurum'un Horasan ilçesi ve Ardahan'ın Göle ilçesinde oyların yeniden sayımı talebi ile DEVA Partisi'nin Elazığ'ın merkez ilçesine bağlı Yurtbaşı beldesinde belediye başkanlığı ve belediye meclisi seçimlerinde oyların yeniden sayımı taleplerini de reddetti.

  • Yüksek Seçim Kurulu
  • seçim itirazları

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