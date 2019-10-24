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Yüksek voltajın zararı elektrik dağıtım şirketinin

Yüksek voltaj nedeniyle elektrikli ev aletlerinin bozulduğunu belirten tüketiciyi haklı bulan hakem heyeti önemli bir karara imza attı. Bozulan ürünlerin bedelini elektrik dağıtım şirketi ödeyecek.

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Bayrampaşa’da elektrik şirketinin altyapı çalışması sırasında kullanılan yüksek voltaj nedeniyle evdeki bazı elektrikli cihazların bozulduğunu belirterek Tüketici Hakem Heyetine başvuran Nazire Serbest’e, bozulan klima, buzdolabı, televizyon ve telefonun tamir ücreti olan bin 821 liranın yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verildi. 

Serbest, Bayrampaşa Tüketici Hakem Heyetine başvurarak nisan ayında eve geldiğinde apartman ışıkları, televizyon, klima, buzdolabı ve telefonu ile evdeki bazı elektrikli ev eşyalarının bozulduğunu fark ettiğini söyledi. Yaptığı araştırmada elektrik dağıtım şirketinin sokaktaki çalışması sonucu yüksek voltaj nedeniyle apartman ışıklarının tamamının bozulduğunu belirleyen Serbest, bozulan klima, buzdolabı ve apartman ışıkları ile diğer elektrikli ev eşyalarını tamir ettirdi.

TÜKETİCİ ŞİKAYETTE HAKLI 

Eşyaların tamir bedeli olarak faturalandırdığı bin 821 liranın karşılanması için elektrik dağıtım şirketine başvuran Serbest, buradan olumsuz yanıt alması üzerine Bayrampaşa Tüketici Hakem Heyetine müracaatta bulundu. Heyete savunma gönderen şirket, iddiayı reddetti. Hakem heyetine gönderilen bilirkişi raporunda, bozulan eşyaları için toplamda 1.821 lira ödeme yaptığının sabit olduğu belirtildi. Serbest’in şikayetini haklı bulan heyet tamir ücretinin şirket tarafından ödenmesine hükmetti. 

FATURANIZI KARŞILATIN 

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, elektrik dağıtım şirketlerinin,  bu tür konularda altyapı ve elektriğin düzenli akışının sağlanmasında görevli olduğunu belirterek, “Elektrik dağıtım şirketi elektronik cihazlarda herhangi bir arızaya sebep olacak bir voltaj düşüklüğü veya yüksekliği olmuşsa bunun bedelini ödemek zorundadır. Hakem heyetinin burada verdiği karar yüzde 100 doğru. O bedelin iadesi gerekiyor. Vatandaşların bu durumla karşılaşmaları halinde öncelikle servisten arızanın elektrik voltajından kaynaklandığını gösteren rapor almaları gerekiyor. Arıza sebebinin mutlaka belirtilmesi gerekir. Vatandaş bu raporla elektrik dağıtım şirketine başvurup  zararın karşılanmasını isteyebilir” diye konuştu.

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