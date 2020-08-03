DHA 03 Ağustos 2020 Pazartesi 10:50 - Güncelleme: 03 Ağustos 2020 Pazartesi 11:14

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Cilo Sat dağları bölgesine pikniğe giden ve içerisinde Milli Eğitim personeli ve sivillerin bulunduğu minibüs şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre; 4' ü Milli Eğitim personeli olmak üzere 6 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi' de yaralandı. Yaralı 3200 rakımlı bölgeye gönderilen helikopterle Yüksekova Devlet hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Bölgeye ise çok sayıda arama kurtarma ekibi sevkedildi.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Sat dağları Gölbaşı yakınlarında meydana geldi.

İçinde 6 kişinin bulunduğu sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen çift kabinli aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıyı helikopter olay yerinden aldı.

Yetkililer ise kazayı doğrulayarak, hayatını kaybedenlerin bir kısmının milli eğitim çalışanı olduklarını ifade ettiler. DHA'nın geçtiği bilgiye göre hayatını kaybedenlerden 4'ü Milli Eğitim çalışanı. Olay piknik dönüşünde gerçekleşti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.