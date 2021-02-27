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Yunan askerleri göçmenleri darbedip, paralarına ve ayakkabılarına el koydu

Yunan askerlerinin Edirne sınırında darbettiği, paralarına, pasaportlarına hatta ayakkabılarına el koyarak hudut hattından geri ittiği belirlenen 29 göçmeni Mehmetçik kurtardı.

AA27 Şubat 2021 Cumartesi 12:07 - Güncelleme: 27 Şubat 2021 Cumartesi 12:09
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, Meriç Nehri'nin Tatarköy Hudut Karakolunun sorumluluk sahasındaki bölümünde 29 düzensiz göçmen tespit edildi.

Hudut birlikleri, Yunanistan tarafından geri itilen ve Meriç Nehri üzerindeki bir adacıkta donma tehlikesiyle karşı karşıya kalan göçmenlere yardım eli uzattı.

Göçmenler, AFAD ile koordineli şekilde kurtarılarak Meriç İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler Yunan askerlerinin gayriinsani yaklaşımlarına ilişkin bilgi verdi.

Yunan askerleri tarafından yakalandıklarını anlatan göçmenler, "Bizi dövdüler, pasaportlarımızı aldılar ve gönderdiler." diye konuştu.

Aralarından birinin kolunun Yunan askerlerinin sopayla vurması sonucu kırıldığını belirten göçmenler, "Paralarımızı, telefonlarımızı hatta ayakkabılarımızı aldılar." dedi.

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