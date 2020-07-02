Star.com.tr 02 Temmuz 2020 Perşembe 12:26 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 12:33

SL Press yunan sitesinde George Margaritis imzalı makalede Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'deki siyasi ve stratejik hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

DOĞU AKDENİZ VE EGE'DEKİ MÜCADELEYE ABD-ÇİN ÖRNEĞİ

Türkiye-Yunanistan mücadelesinin ABD-Çin örneği üzerinden anlatıldığı makalede, "Amerika Birleşik Devletleri'nde Çin stratejisi ile nasıl başa çıkılacağı konusundaki tartışmalar, işlevsel bir cevap olmadan sonuçlandı. Yunan siyasi ve askeri seçkinlerinden komşuların hareketleriyle başa çıkmak için stratejiler formüle etmelerini istemek abartı olurdu. Fırkateynler, F-35'ler, denizaltılar ve füzeler alacağımızı duyduk." denildi.

"YUNANİSTAN, TÜRKİYE KARŞISINDA STRATEJİ ÜRETMİYOR"

Yunanistan'ın Türkiye karşısında strateji üretmediğinden bahsedilen yazıda , "Bu paranoyak ve bağlantısız "alacağız" ifadesi... sanki beş yaşındaki çocuğa hediye alıyoruz. Ulusal savunma sorunları ve stratejileri hakkında konuşmak yok. Amaç seçmenleri mutlu etmek. Aynı zamanda silah satan çeşitli "müttefikleri" tutmak zorunda olduğundan bu durum can sıkıcı" denildi.

"TÜRKİYE'DEN ÖĞRENECEKLERİMİZ VAR"

"Savaşta değerini kanıtlamak isteyen Türkiye, barış zamanında siyasi ve stratejik sonuçlar elde etmek girişimlerde bulunuyor. Belki de diyorum ki, sürekli komşularımızı kızdırmak yerine onlardan askeri, politika, strateji... yeni temel konular öğrenmeye başlamalıyız" ifadeleri kullanıldı.

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