Emekli Korgeneral Tamouridis, 24 Temmuz’da hem askeri vesayetin sona erişinin 46’ncı yıl dönümünü kutlayan hem de Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasından dolayı “yas günü” yaşayan Yunanistan’daki karmaşık duygulara değindi.
Aksam.com.tr’nin haberine göre; Yunanistan’ın son yıllarda ekonomik, ahlaki ve sosyal bir çöküş yaşadığının altını çizen Tamouridis, “24 Temmuz’da sözüm ona demokrasinin yeniden tesis edilişinin 46’ncı yıl dönümü kutlandı. Ekonomik anlamda, milli ruh anlamında, ahlak çerçevesinde ve toplumsal anlamda ulusal çıkarlarımızın yıkılışını mı kutladınız? Kutladığınız şey tam olarak nedir?” dedi.
“Ülkemizi çöküşe götürerek bizi dilenci durumuna düşürdünüz. İtibarımız yerle bir oldu. Avrupa Birliği’nden alınan finansal paketleri har vurup harman savurdunuz. İşsizlik oranları yüzde 50’lere ulaştı. Kıbrıs’ı terk ettiniz. Kalan üç beş sözde müttefiğimizin de baskısı ile ülkemizin Ege’deki topraklarını Türkiye’ye vermeye razı hale geldiniz. İnsanımız kendisini, ailesini ve mal varlıklarını nasıl koruyacağını düşünür hale geldi. Bütün bunlara rağmen yine de kutlayacak bir şey bulabiliyorsunuz.”
24 Temmuz 1974’te tesis edilen “demokrasinin” iflas ettiğini ve sürdürülebilir olmaktan çıktığını öne süren Tamouridis, “şok edici bir değişiklik” çağrısı yaptı. Yunanistan’ı küresel güçlerin kolonisi haline getirenlerin “cezalandırılması” gerektiğini söyleyen emekli Korgeneral Nikolaos Tamouridis, sözlerini şöyle tamamladı:
“Yunanistan’ın köklü ve şok edici bir siyasi değişime ihtiyacı var. Bu değişim, ülkemizi dış güçlerin kolonisi haline getirenlerin cezalandırılmasını ve devletin baştan inşa edilerek yeni bir siyasi potansiyel üzerine tesis edilmesini gerektiriyor. Hiçbir dışa bağımlılık ve ekonomik şantaj, bir araya gelmiş bir Yunan halkının kararlılığıyla boy ölçüşemez.”