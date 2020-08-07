07 Ağustos 2020 Cuma 17:40 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 17:45

Emekli Korgeneral Tamouridis, 24 Temmuz’da hem askeri vesayetin sona erişinin 46’ncı yıl dönümünü kutlayan hem de Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasından dolayı “yas günü” yaşayan Yunanistan’daki karmaşık duygulara değindi.



“ULUSAL ÇIKARLARIMIZIN ÇÖKÜŞÜNÜ MÜ KUTLADINIZ?”

Aksam.com.tr’nin haberine göre; Yunanistan’ın son yıllarda ekonomik, ahlaki ve sosyal bir çöküş yaşadığının altını çizen Tamouridis, “24 Temmuz’da sözüm ona demokrasinin yeniden tesis edilişinin 46’ncı yıl dönümü kutlandı. Ekonomik anlamda, milli ruh anlamında, ahlak çerçevesinde ve toplumsal anlamda ulusal çıkarlarımızın yıkılışını mı kutladınız? Kutladığınız şey tam olarak nedir?” dedi.

“TOPRAKLARIMIZI TÜRKİYE’YE TESLİM EDECEK HALE GELDİNİZ”

Yunanistan’ın bağımsızlığından sınırlı olarak söz edilebileceğini vurgulayan emekli Korgeneral Nikolaos Tamouridis, ülkenin çıkarlarının yeterince korunamamasından yakınarak şunları kaydetti:

“Ülkemizi çöküşe götürerek bizi dilenci durumuna düşürdünüz. İtibarımız yerle bir oldu. Avrupa Birliği’nden alınan finansal paketleri har vurup harman savurdunuz. İşsizlik oranları yüzde 50’lere ulaştı. Kıbrıs’ı terk ettiniz. Kalan üç beş sözde müttefiğimizin de baskısı ile ülkemizin Ege’deki topraklarını Türkiye’ye vermeye razı hale geldiniz. İnsanımız kendisini, ailesini ve mal varlıklarını nasıl koruyacağını düşünür hale geldi. Bütün bunlara rağmen yine de kutlayacak bir şey bulabiliyorsunuz.”

“ÜLKEYİ BAŞKALARININ KOLONİSİ HALİNE GETİRENLERİ CEZALANDIRACAK ŞOK EDİCİ BİR DEĞİŞİME İHTİYACIMIZ VAR”

24 Temmuz 1974’te tesis edilen “demokrasinin” iflas ettiğini ve sürdürülebilir olmaktan çıktığını öne süren Tamouridis, “şok edici bir değişiklik” çağrısı yaptı. Yunanistan’ı küresel güçlerin kolonisi haline getirenlerin “cezalandırılması” gerektiğini söyleyen emekli Korgeneral Nikolaos Tamouridis, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yunanistan’ın köklü ve şok edici bir siyasi değişime ihtiyacı var. Bu değişim, ülkemizi dış güçlerin kolonisi haline getirenlerin cezalandırılmasını ve devletin baştan inşa edilerek yeni bir siyasi potansiyel üzerine tesis edilmesini gerektiriyor. Hiçbir dışa bağımlılık ve ekonomik şantaj, bir araya gelmiş bir Yunan halkının kararlılığıyla boy ölçüşemez.”