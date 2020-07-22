Türkiye'nin hamlesi Yunan ordusunu 'yüksek alarm' durumuna geçirdi

star.com.tr 22 Temmuz 2020 Çarşamba 12:25 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 12:26

Türkiye, Libya ile imzaladığı deniz yetki sınırlama anlaşmasından doğan hakları çerçevesinde Meis adasının güneyi ve doğusunu kapsayan bölgede NAVTEX ilan etti. Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi dairesi Meis ve Rodos arasında kalan bölge için 21 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında geçerli olmak üzere Navtex mesajı yayınladı.

Bölgede araştırma yapacak Oruç Reis sisimik gemisine 15'ten fazla savaş gemisinin eşlik ettiği haberi, Yunanistan'ı harekete geçirdi.

Türkiye'nin hamlesine tepki gösteren Yunanistan, ordunun 'yüksek alarm' durumuna geçtiğini duyurdu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ankara'nın Yunan egemenliğine meydan okumaya devam ettiğini belirterek, AB yaptırımları tehdidinde bulundu.

Libya'da darbeci katil Hafter'le anlaşmalar yapan Yunanistan'ın Dışişleri Bakanlığı ise, Türkiye'nin NAVTEX ilanının deniz hukukuna aykırı olduğunu ve meşru olmadığını ileri sürdü. Bakanlık, Yunanistan'ın sorunu AB, NATO, Birleşmiş Milletler ve BM'nin daimi üyelerine iletildiğini açıkladı.

Açıklamada ayrıca, Türkiye'nin kararından derhal vazgeçmesi gerektiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin daha önceki konuşmalarına atıfta bulunan Yunan basını, 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin sismik ve sondaj gemilerinin kimsenin iznine ihtiyacı olmadığını söylüyor. Erdoğan, Türkiye'nin meşru haklarını kullandığını belirtiyor.' ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE'DEN YANIT: ANADOLU'YA 2, YUNANİSTAN'A 580 KM...

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise, Yunanistan'ın 'hukuk' söylemine, 'Dışişleri Bakanlığı, şu açıklamayla yanıt verdi.





Oruç Reis gemimizin araştırma yapacağı deniz alanı, ülkemizin Birleşmiş Milletler’e bildirdiği kıta sahanlığı sınırları ve 2012 yılında Hükümetimizce TPAO’ya verilen ruhsat sahaları içindedir. Sözkonusu sahanın bir bölümünde Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemimiz esasen geçmiş yıllarda faaliyette bulunmuştu.

Hal böyle olmasına rağmen Yunanistan bu araştırma faaliyetimize itiraz ederek, araştırma sahasının kendi kıta sahanlığında olduğunu iddia etmiştir. Yunanistan bu iddiasını başta Meis olmak üzere, kendi ana karasından uzaktaki adalarının varlığına dayandırmaktadır. Yunanistan’ın bu maksimalist kıta sahanlığı iddiası uluslararası hukuka, içtihata ve mahkeme kararlarına aykırıdır....

Yüzölçümü 10 kilometrekare olan, Anadolu'ya 2 km, Yunan ana karasına ise 580 km uzaklıkta olan bir adanın 40.000 kilometrekare genişliğinde kıta sahanlığı alanı yaratması rasyonel ve uluslararası hukuka uygun bir tez değildir. Bu nedenle Yunanistan'ın bu iddialarını reddediyoruz.' açıklamasıyla yanıt verdi.

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