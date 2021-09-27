Yunanistan 306 kişiyi ölüme itti

AA 27 Eylül 2021 Pazartesi 21:46 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 21:46

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 23 düzensiz göçmeni kurtardı.

Dikili açıklarındaki diğer operasyonda ise geri itilen 7 can salı içerisindeki 149 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı geçişi organize ettikleri iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

İzmir'in Foça ve Karaburun ilçeleri açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salları içerisindeki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayrıca Sahil Güvenlik ekipleri, Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında geri itilen lastik bottaki 39 düzensiz göçmeni kurtardı, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarındaki 5 ayrı operasyonda da geri itilen 70 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüklerine gönderildi.

