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Yunanistan askeri heyeti Türkiye'de

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Yunanistan arasında 'Güven Artırıcı Önlemler' kapsamında Türkiye'ye gelen Yunanistan askeri heyetinin 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nı ziyaret ettiğini bildirdi.

AA18 Nisan 2024 Perşembe 13:45 - Güncelleme:
Yunanistan askeri heyeti Türkiye'de
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye-Yunanistan arasında Güven Artırıcı Önlemler kapsamında, Yunanistan 3'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Vardis Charkianakis, Yunanistan Savunma Ataşesi Albay Georgios Bellos ve Yarbay Georgios Alexopoulos 16 Nisan 2024 tarihinde 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımızı ziyaret etti." ifadeleri kullanıldı.

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