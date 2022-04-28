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Yunanistan ölüme itti! Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

İzmir'in Dikili ve Seferihisar açıklarında 60 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

AA28 Nisan 2022 Perşembe 19:21 - Güncelleme:
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Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında farklı saatlerde lastik bot ve can salındaki bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Bottaki, Yunanistan unsurlarınca geri itildikleri belirlenen 41 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Seferihisar ilçesi açıklarında da lastik botta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 19 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenlerin işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilecekleri öğrenildi.

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