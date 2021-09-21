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Yunanistan ölüme itti, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı kurtardı

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 158 kişi kurtarıldı.

AA21 Eylül 2021 Salı 22:43 - Güncelleme: 21 Eylül 2021 Salı 22:43
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Kuşadası ve Didim açıklarında farklı saatlerde alınan can salı ve lastik bottaki kişilerin yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri gönderildi.

Ekipler, 158 kişiyi kurtararak kıyıya çıkardı.

Kurtarılanlar arasındaki 3 Türk vatandaşı hakkında insan kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu kişilerden 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenler ise Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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