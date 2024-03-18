Yunanistan ölüme itti, Türkiye kurtardı

Sahil Güvenlik komutanlığı ekipleri, 16 Mart günü Çeşme ve Karaburun ilçesi açıklarında, can salları ve lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

YUNANİSTAN ÖLÜME GÖNDERDİ

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen can salları ve lastik bot içerisindeki 20'si çocuk toplam 47 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.