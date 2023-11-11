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  • Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 130 düzensiz göçmen kurtarıldı
Güncel

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 130 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili, Karaburun ve Seferihisar açıklarında 99, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 31 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AA11 Kasım 2023 Cumartesi 19:36 - Güncelleme:
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 130 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 31 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İZMİR AÇIKLARINDA 99 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, Karaburun ilçesi açıklarında bir lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği bilgisi üzerine bölge giden ekipler, lastik bottaki 17 düzensiz göçmeni kurtardı. Ekipler, ülkeyi yasa dışı yolla terk etmeye çalışan 2 kişiyi de yakaladı.

Dikili ve Seferihisar açıklarında can salı ve lastik botta Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 82 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne, yakalanan 2 kişi de jandarmaya teslim edildi.

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