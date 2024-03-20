Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında lastik bot ve can sallarında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot ve can salındaki 7'si çocuk 33 düzensiz göçmeni kurtardı.

Datça açıklarında da can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 1'i çocuk 14 düzensiz göçmeni kurtardı.

Can salındaki ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 Türk vatandaşı gözaltına alındı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.