Yunanistan'a kaçarken yakalanan Türkmenistan uyruklu FETÖ şüphelisi tutuklandı

Meriç ilçesinde Yunanistan'a yasa dışı geçiş yapma girişimindeyken hudut askerlerince yakalanan Türkmenistan uyruklu A.A, Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Yapılan sorgulamada FETÖ üyeliğinden Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince aranma kaydı olduğu ve yurt dışı çıkış yasağı bulunduğu tespit edilen A.A, adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.