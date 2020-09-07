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Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ'cüler yakayı sınırda ele verdi

Başarısızlığa uğratılan 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından FETÖ mensuplarının yurt dışına kaçışları sürüyor. Yunanistan'a geçmek isteyen 3 örgüt üyesi Edirne'de emniyet güçleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

AA07 Eylül 2020 Pazartesi 14:59 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 14:59
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Alınan bilgiye göre, Edirne ve Keşan emniyet müdürlükleri terörle mücadele şubesi ekipleri, yaptıkları istihbari çalışma kapsamında, 3 kişinin Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunduğunu belirledi.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin "Futbolda şike kumpası" davasında yargılanan ve 3 Temmuz'daki duruşmada, "yurt dışına çıkış yasağı" şartıyla serbest bırakılan eski emniyet amiri İbrahim Emre, bir diğerinin de aynı davada tutuksuz yargılanan eski komiser Ramazan Haktan Helvacı olduğu belirlendi. Haktan'ın ayrıca FETÖ'ye ilişkin farklı davalarda da yargılandığı öğrenildi.

Diğer şüphelinin de memurluktan ihraç edilen Muhammet Emre olduğu tespit edildi.

Zanlılar, emniyete götürüldü.

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