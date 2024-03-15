İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mart 2024 Cuma / 6 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2195
  • EURO
    35,131
  • ALTIN
    2244.99
  • BIST100
    8859.92
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 terör örgütü üyesi yakalandı
Güncel

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 terör örgütü üyesi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü üyesi ile İran ve Suriye'den yurda girmeye çalışan 2 terör örgütü üyesinin yakalandığını açıkladı.

IHA15 Mart 2024 Cuma 14:24 - Güncelleme:
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 terör örgütü üyesi yakalandı
ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı, sınırlardan kaçak yollarla Türkiye'ye girmeye ve yurt dışına kaçmaya çalışan teröristlere göz açtırmıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yapılan son operasyonlarda 3 farklı terör örgütüne üye 3 kişinin yakalandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a, İran ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahsı yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 1'inin PKK/PYD/YPG, 1'inin DEAŞ ve 1'inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.