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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ üyesi 7 kişi yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ üyesi 7 şüpheli yakalandı.

AA9 Mayıs 2024 Perşembe 12:16 - Güncelleme:
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ üyesi 7 kişi yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Yunanistan sınırındaki merkeze bağlı Bosnaköy köyünde 7 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerden 3'ünün FETÖ üyesi olduğu, 3'ünün de "kasten öldürme" suçundan arandığı belirlendi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan şüphelilerin yurt dışına kaçmasına aracılık ettikleri tespit edilen Irak uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "insan kaçakçılığı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • FETÖ üyesi
  • kaçak göçmen
  • Edirne olayı

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