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Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar

Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan zanlı ile 2 insan kaçakçısı tutuklandı.

AA12 Mart 2024 Salı 11:31 - Güncelleme:
Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar
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Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 11 ayrı suçtan aranan zanlı ile 2 insan kaçakçısı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışına kaçmaya çalışan zanlılar ve kaçakçıların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda jandarma ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Küçükaltıağaç köyü askeri yasak bölgesinde 11 ayrı suçtan aranması olan G.D. ile zanlının Yunanistan'a kaçmasına aracılık eden Ö.I. ve O.S'yi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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