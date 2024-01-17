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Yunanistan'da cesedi bulunan Denizlili iş insanı toprağa verildi

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında kaybolan ve Yunanistan'ın Sisam Adası'nda cesedi bulunan iş insanı Yasin Cinkaya'nın cenazesi, Denizli'de defnedildi.

AA17 Ocak 2024 Çarşamba 15:19 - Güncelleme:
Yunanistan'da cesedi bulunan Denizlili iş insanı toprağa verildi
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Aile yakınları tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundan alınan Cinkaya'nın naaşı, Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'ndeki Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'ne getirildi.

Burada aile yakınları taziyeleri kabul etti.

Cinkaya'nın cenazesi İl Müftüsü Abdullah Pamuklu'nun kıldırdığı namazın ardından Gümüşler Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine aile yakınlarının yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da katıldı.

- OLAY

Denizlili iş insanı Yasin Cinkaya'nın teknesi, Eşek Adası yakınlarında 14 Aralık sabahı balıkçılarca bulunmuş, kendisine ulaşılamayan Cinkaya'yı arama çalışmalarından sonuç alınamamıştı. Yunanistan makamlarınca 17 Aralık'ta Sisam Adası kıyısında bulunan erkek cesedinin, yapılan DNA incelemesi sonucu Cinkaya'ya ait olduğu belirlenmişti.

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