Yunanistan´da ele geçirilen uyuşturucu PKK/PYD´nin çıktı

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Yunansitan'da ele geçirilen terör örgütü PKK/PYD'ye ait uyuşturucu ile ilgili, ''10 milyon uyuşturucu hapın, Avrupa’ya gitmesi, bölgede 50 milyon merminin PKK eline geçmesi demek.'' ifadelerini kullandı.

Narko terör koridorunun çift taraflı diyen Ağar, uyuşturucu hap üreten PKK/PYD terör örgütünün Suriye’de milyar dolarlık kirli para trafiğinin oluşturduğunu söyledi.

“10 milyon hap, 50 milyon mermi demek”

PKK/PYD’nin sadece Suriye’de etki etmenin yanında Irak’ta Kerkük’te etki etmeye çalıştığını bildiren Ağar, 10 milyon uyuşturucu hapın, Avrupa’ya gitmesinin, bölgede 50 milyon merminin PKK eline geçmesi demek olduğunu söyledi. Bu bütçenin Suriye, Irak ve İran’ın üniter yapısının bozulması için kullanılacağını söyleyen Ağar, Türkiye’nin yapacağı operasyonun bu noktada çok önemli hale geldiğini dile getirdi.