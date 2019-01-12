Yunanistan'da ele geçirilen uyuşturucu PKK/PYD'nin çıktı
Terör örgütü PKK/PYD’nin Suriye’de ürettiği uyuşturucu Türkiye ile ortak düzenlenen bir operasyonla Yunanistan’da ele geçirildi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, terör koridorunun narkoterör ürettiğini belirtti. Bu uyuşturucu haplarının bölgeyi kana bulayan terörün finansmanı için kullanıldığını söyledi
- star.com.tr
Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Yunansitan'da ele geçirilen terör örgütü PKK/PYD'ye ait uyuşturucu ile ilgili, ''10 milyon uyuşturucu hapın, Avrupa’ya gitmesi, bölgede 50 milyon merminin PKK eline geçmesi demek.'' ifadelerini kullandı.
Narko terör koridorunun çift taraflı diyen Ağar, uyuşturucu hap üreten PKK/PYD terör örgütünün Suriye’de milyar dolarlık kirli para trafiğinin oluşturduğunu söyledi.
“10 milyon hap, 50 milyon mermi demek”
PKK/PYD’nin sadece Suriye’de etki etmenin yanında Irak’ta Kerkük’te etki etmeye çalıştığını bildiren Ağar, 10 milyon uyuşturucu hapın, Avrupa’ya gitmesinin, bölgede 50 milyon merminin PKK eline geçmesi demek olduğunu söyledi. Bu bütçenin Suriye, Irak ve İran’ın üniter yapısının bozulması için kullanılacağını söyleyen Ağar, Türkiye’nin yapacağı operasyonun bu noktada çok önemli hale geldiğini dile getirdi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.