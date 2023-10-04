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Yunanistan'ın geri ittirdiği 108 göçmen Ayvalık açıklarında kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan sahil ekipleri tarafından Türk sularına geri itilen 108 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

IHA4 Ekim 2023 Çarşamba 09:07 - Güncelleme:
Yunanistan'ın geri ittirdiği 108 göçmen Ayvalık açıklarında kurtarıldı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen 108 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (KB-4510, KB-40) tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 61 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İkinci olayda ise Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-905, KB-111) tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 47 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenler Balıkesir Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.

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