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Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı tampon bölgede bekliyor

TÜRKİYE'nin Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda yakalayarak dün Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınır dışı ettiği ancak Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı Muhammad Darwis B. (39), iki ülke arasındaki tampon bölgede bekleyişini sürdüyor.

  • DHA
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı sırasında yakalanan DEAŞ'lı Muhammad Darwis B., tutulduğu İstanbul Göç İdaresi'nden dün sınır dışı edilmek üzere Edirne'ye getirildi. Ürdün uyruklu ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olduğu iddia edilen DEAŞ'lı terörist, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a sınır dışı edildi. Ancak karşıdaki Kastanies Sınır Kapısı'ndaki Yunanlı görevliler, teröristi kabul etmeyerek yaya olarak geri gönderdi. Türkiye'nin de kabul etmediği Muhammad Darwis B., iki ülke arasındaki tampon bölgede kaldı.
 
İddiaya göre, DEAŞ'lı terörist akşam saatlerinde Yunanistan'a giriş yapmak için ikinci kez Kastanies Sınır Kapısı'na gitti. Yunanlı görevliler ise bu kez teröristin pasaportuna 'ülkeye giremez damgası' vurdu. Ardından da yeniden geri gönderdi.
 
Tampon bölgede bekleyen DEAŞ'lı, gece yarısı Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki görevliler tarafından alındı. Geceyi bir araçta geçirmesi sağlanan ve yiyecek ile içecek ihtiyacı karşılanan DEAŞ'lı, sabah saatlerinde tampon bölgeye konuldu.
 
Muhammad Darwis B.'nin buradaki bekleyişi sürerken, Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki güvenlik önlemleri artırıldı. Sınır kapısının önü resmi ve sivil araçlar çekilerek kapatıldı.

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