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Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 46 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında olan ve Yunan unsurları tarafından lastik botun motoru sökülerek ölüme terk edilen 46 kaçak göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

IHA18 Ekim 2023 Çarşamba 12:24 - Güncelleme:
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 46 kaçak göçmen kurtarıldı
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Ayvacık'tan lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenler, iddiaya göre Midilli Adası'na yaklaştıkları sırada Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu. Lastik bottaki motoru söken Yunan Sahil Güvenliği, kaçak göçmenleri Türk kara sularına geri iterek ölüme terk etti.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik gemisi 'TCSG-61' ve Sahil Güvenlik botu 'KB-20' tarafından lastik bot içindeki 46 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde, kaçak göçmenlerin bindiği lastik botun motorunun söküldüğü ve bu nedenle denizin ortasında mahsur kaldığı görüldü.

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