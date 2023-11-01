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Yunanistan'ın ölüme terk ettiği düzensiz göçmenlerin imdadına Sahil Güvenlik yetişti

Ege Denizi'nde düzensiz göçle mücadelede görevli Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan unsurlarınca geri itilen düzensiz göçmenlerin yaşam umudu olmayı sürdürüyor.

AA1 Kasım 2023 Çarşamba 11:17 - Güncelleme:
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği düzensiz göçmenlerin imdadına Sahil Güvenlik yetişti

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Türk kara sularında emniyeti sağlamak için görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ege Denizi'nin kuzeyinde düzensiz göçe karşı etkili denetim çalışması yürütürken, Yunanistan unsurlarınca botları patlatılıp geri itilen yabancı uyruklulara yardım elini uzatıyor.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmenin Yunanistan unsurlarınca geri itildiği bilgisini alan Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı görevlileri bölgeye hareket etti.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden çıkan ekipler, kadın ve çocukların da olduğu yabancı uyruklu 28 kişinin bulunduğu lastik bota ulaştı.

Bu botu halat yardımıyla "TCSG-907" Sahil Güvenlik Komutanlığı botunun arkasına bağlayan ekipler, içindeki kişilerin can güvenliklerini sağladı.

Dalgalarla mücadele ederken ıslanan, soğuktan üşüyen düzensiz göçmenlere, Sahil Güvenlik botuna alındıktan sonra battaniye dağıtıldı, su ve kek ikram edildi. Bu sırada bazı çocukların ağladığı görüldü. Kurtarılan bir baba, kucağına aldığı 1 yaşındaki oğlu Sinan'ı öperek sakinleştirmeye çalıştı.

Dikili Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenlere Uluslararası Göç Örgütünden temin edilen hijyen paketi, battaniye, kıyafet, ayakkabı, bebek bezi, pijama ve günlük protein ihtiyacını karşılayacak kumanya verildi.

Kurtarma operasyonu, Anadolu Ajansı (AA) ekibince görüntülendi.

- İÇİ BENZİN DOLU BİDONLARINI ALDILAR

Göçmenlerden Civan Halil, AA muhabirine, Midilli Adası'na gitmek üzere botla denize açıldıktan sonra nerede olduklarını bilmedikleri bir yerde Yunanistan ekiplerinin geldiğini söyledi.

Halil, Yunanistan unsurlarının kendilerine ait benzin dolu bidonu aldığını ve bağırıp çağırdıklarını belirterek, "Onlar bizi orada bıraktı kaçıp gitti, daha sonra Türk Sahil Güvenlik ekipleri geldi. 10 dakika içinde geldiler. Çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Rolyana Halil de Yunanistan ekibinin kendilerini denizin ortasında bırakmasından sonra yardım talebinde bulunduklarını dile getirdi.

Halil, "Türk Sahil Güvenlik ekipleri hemen geldi ve bize yardım etti, çok teşekkür ederiz." dedi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

  • düzensiz göçle mücadele
  • Sahil Güvenlik Komutanlığı
  • geri itilen düzensiz göçmenler

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