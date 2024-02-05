Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenleri Türk İHA'ları tespit etti

MSB, Yunanistan tarafından bırakılan düzensiz göçmenlerin İHA ile tespit ederek kurtarılmasını sağladı. Konuya ilişkin MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nin Midilli Adası'nın doğusuyla Dikili/İzmir'in güneybatısında kalan bölgede 2 Şubat 2024 tarihinde, Yunanistan sahil güvenlik botu tarafından bırakılan düzensiz göçmenler, Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı" ifadelerine yer verildi.