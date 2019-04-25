Yunus ekip motosikleti, otomobil ile çarpıştı: 2 polis yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Çankaya ilçesine bağlı Söğütözü Mahallesi'ndeki AK Parti Genel Merkezi önünde meydana geldi. Motosikletli 'Yunus' ekibi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Çukurambar Mahallesi yönüne giderken, aynı yöndeki Murat G.'nin kullandığı 06 AC 9772 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, motosiklette bulunan 2 polis memuru yaralandı. Motosiklet ve otomobilde de hasar oluştu. Yaralanan polislere, kaza yerine gelen meslektaşları ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı polisler, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.