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Yurdun büyük bir kısmında yağışlı hava bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; yurdun güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Adana, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Ankara'nın batı, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Marmara’nın güneyi, Kıyı Ege, İstanbul, Kocaeli ve Antalya çevreleri ile Sakarya'nın batı kesimlerinde kuvvetli olarak gerçekleşecek olan yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Antalya’nın iç kesimlerinin yüksekleri ile Edirne, Kırklareli ve Bolu çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. 
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, iç kesimlerde yer yer güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (80-100 km/sa) esmesi bekleniyor. 
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
 
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimleri hafif yağmurlu 10 
 
İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli (20-50 kg/m2) olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 8 
 
İzmir: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli (20-50 kg/m2) olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 13 
 
Bursa: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli (20-50 kg/m2) olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 7 
 
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı 18 
 
Antalya: Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli (40-75 kg/m2) olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15 
 
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 12 
 
Trabzon: Parçalı bulutlu 13 
 
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -1 
 
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 12 

TEKNOFEST, 17-22 Eylül´de İstanbul Atatürk Havalimanı´nda yapılacak

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