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Yurdun dört bir yanında 23 Nisan coşkuyla kutlanıyor

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

AA23 Nisan 2023 Pazar 12:33 - Güncelleme:
Yurdun dört bir yanında 23 Nisan coşkuyla kutlanıyor
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Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardında Çalışkan ve öğrenciler, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam eden kutlamalarda, öğrenciler ilk TBMM'nin açılışını canlandırdı, çeşitli gösteriler sundu.

Uluslararası Antalya Çocuk Festivali'ne katılan çeşitli ülkelerden çocuklar da törende halk oyunları gösterisi yaptı.

KAŞ'TA 15 BİN ÇOCUĞA OYUNCAK DAĞITILDI

Kaş Belediyesinin programı kapsamında araçlarla 54 mahallede müzikli etkinlikler düzenlendi, 15 bin çocuğa oyuncak ve çeşitli hediyeler verildi.

İlçe Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, çocuklara çifte bayram yaşatmak için yoğun program organize ettiklerini söyledi.

MUĞLA

Menteşe ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından sona erdi.

Dumlupınar İlkokulu bahçesinde devam eden kutlama programında, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in kutlama mesajı okundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, törende, öğrencilerin bayramını kutladı.

Program çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi, şiirlerin okunması ve öğrenci gruplarının gösterileriyle sona erdi.

ISPARTA

Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, çocuklarla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, ardından Vali Vekili Hamdullah Suphi Özgödek'i makamında ziyaret etti.

Özgödek, ziyarette çocuklara hediye verdi.

Kentte, etkinlikler kapsamında kan bağışı, kitap okuma programı yapıldı, deprem bölgesinde anaokulu yapımı için kermes düzenlendi.

BURDUR

Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman, Cumhuriyet Meydanı'nda çocuklarla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Burdur Belediyesince meydanda çocuk şenliği düzenledi.

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