Yürek yakan detay: Oğlunu şehit olmadan bir gün önce rüyasında görmüş Hakkari Çukurca'da Bölücü Terör Örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Giresunlu Sözleşmeli Piyade Er Murat Şahin’in babası Alaattin Şahin oğlunu şehit olmadan bir gün önce rüyasında görmüş.