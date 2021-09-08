İSTANBUL 26°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Eylül 2021 Çarşamba / 1 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4636
  • EURO
    10,0105
  • ALTIN
    489.134
  • BIST100
    1447.35
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yürek yakan ölüm! 16 yaşındaki Efe sınıfta kalp krizi geçirdi
Güncel

Yürek yakan ölüm! 16 yaşındaki Efe sınıfta kalp krizi geçirdi

Antalya'da 11'inci sınıf öğrencisi Efe Asaf Dur (16), derste kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Baba Bülent ve anne Ebru Dur, cenazenin alınması sırasında yakınlarının yardımıyla ayakta durdu. Efe Asaf Dur'un cenazesinin, Kepez ilçesi Mazı Dağı'ndaki aile mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

DHA8 Eylül 2021 Çarşamba 12:08 - Güncelleme: 8 Eylül 2021 Çarşamba 12:11
ABONE OL

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Efe Asaf Dur, ders sırasında aniden fenalaşıp, yere yığıldı. İlk müdahaleyi yapan sınıf öğretmeni ve arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine okula gelen sağlık ekipleri, Dur'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Efe Asaf Dur'un, ilk incelemede kalp krizinden yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Efe Asaf Dur'un cenazesi, otopsinin ardından baba Bülent, anne Ebru Dur ve yakınları tarafından morgdan alındı. Sinir krizi geçiren çift, yakınlarının yardımıyla ayakta durdu.

Efe Asaf Dur'un cenazesinin, Kepez ilçesi Mazı Dağı'ndaki aile mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.