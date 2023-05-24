İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mayıs 2023 Çarşamba / 5 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,9041
  • EURO
    21,4545
  • ALTIN
    1260.29
  • BIST100
    4422.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Yurt dışı oyları 1.8 milyonu geçti

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için yurt dışına kayıtlı 1 milyon 816 bin 294 seçmen oy kullandı. Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bu akşam sona erecek. Gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

24 Mayıs 2023 Çarşamba 16:27 - Güncelleme:
Yurt dışı oyları 1.8 milyonu geçti
ABONE OL

Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) edinilen bilgiye göre, gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemi kapsamında 1 milyon 816 bin 294 oy kullandı.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bu akşam sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

3 milyon 416 bin 98 kayıtlı Türk seçmenin bulunduğu yurt dışında bu yıl 73 ülkede sandıklar kuruldu. Bazı ülkelerde oy verme süreci tamamlandı. Aralarında ABD, Almanya, Belçika, İngiltere ve KKTC'nin de olduğu 16 ülkede ise seçmenler oy kullanmaya devam ediyor.

Oylar YSK'nın belirlediği yöntemlerle, yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.