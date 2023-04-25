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Yurt dışı seçmenleri için hazırlıklar tamamlandı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, yurt dışındaki vatandaşların 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinde oy kullanabilmeleri konusunda tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

AA25 Nisan 2023 Salı 01:22 - Güncelleme:
Yurt dışı seçmenleri için hazırlıklar tamamlandı
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Serim, Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Berlin Büyükelçiliğinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, "Vatandaşlarımızın oy kullanması konusundaki tüm hazırlıkların tamamlandığını düşünüyoruz. Yurt dışındaki seçmenlerin en demokratik haklarını kullanmaları noktasında gereğini yaptık, yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketine de değinen Serim, yaraların sarılmasının ardından bölgede konut inşaatlarına başlandığını ve en kısa sürede bunu da tamamlamayı planladıklarını ifade etti.

Deprem nedeniyle Türkiye'ye yardım sağlayan Alman makamlarına ve Almanya'daki Türklere teşekkür eden Serim, özellikle Almanya'daki genç Türk nüfusunun çabalarını takdirle karşıladığını vurguladı.

Yasin Ekrem Serim, etkinliğin ardından Batı Trakyalı soydaş iş insanlarıyla Berlin Büyükelçiliğinde bir araya geldi.

Burada deprem sonrası gösterdikleri dayanışma için teşekkürlerini sunan Serim, soydaşların haklı mücadelelerinde Türkiye olarak daima yanlarında olacaklarını belirtti.

Serim ayrıca Almanya temasları çerçevesinde YSK heyetiyle birlikte Hannover kentinde seçimlerin düzenleneceği fuar alanını inceledi ve Hannover Başkonsolosluğunda vatandaşlarla sohbet etti.

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